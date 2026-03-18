Stage de danse Salle de danse Le Chambon-sur-Lignon
Stage de danse Salle de danse Le Chambon-sur-Lignon mardi 7 avril 2026.
Stage de danse
Salle de danse Rue des écoles Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Adhérent association 40€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-07
Pour les enfants de 6 à 12 ans, les ados et les adultes ! Hip-Hop, K-Pop créations. Proposé par Un monde en mouvement, Lisa Gimenez.
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Salle de danse Rue des écoles Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 21 75 89 unmondeenmouvement@gmail.com
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English :
For children aged 6 to 12, teens and adults! Hip-Hop, K-Pop creations. Presented by Un monde en mouvement, Lisa Gimenez.
L’événement Stage de danse Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon