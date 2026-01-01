Stage de danse L’Eau de la profondeur à Saint-Rémy-de-Provence Cosec Saint-Rémy-de-Provence

Stage de danse L’Eau de la profondeur à Saint-Rémy-de-Provence

Dimanche 18 janvier 2026 de 14h30 à 17h30. Cosec Avenue de Plaisance du Touch Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Un atelier de danse-thérapie ouvert à tous, visant à explorer le mouvement intérieur, la liberté d'expression corporelle et la connexion à soi à travers la méthode Danse de l'Être®.

Participez à un stage de danse-thérapie, proposé par L’atelier MCL, qui invite chaque participant à vivre une expérience de mouvement libre et conscient. La Danse de l’Être® est une approche holistique de développement personnel qui utilise la danse intuitive comme outil de transformation intérieure, de libération émotionnelle et de reconnexion à son propre corps et à son énergie vitale.



Elle s’adresse à toutes et tous, sans prérequis de niveau en danse, et permet d’explorer son propre mouvement pour mieux comprendre et exprimer ce qui émerge de l’intérieur.



Durant ce stage, vous serez guidés dans des mouvements spontanés, des explorations corporelles et des temps d’écoute intérieure, favorisant une meilleure connaissance de soi et une présence accrue à l’instant.



C’est un moment privilégié pour se reconnecter à son énergie, lâcher prise, et découvrir comment le mouvement peut accompagner un cheminement personnel et émotionnel en douceur. .

Cosec Avenue de Plaisance du Touch Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A dance therapy workshop open to all, aimed at exploring inner movement, freedom of physical expression and connection to oneself through the Danse de l’Être® method.

