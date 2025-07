STAGE DE DANSE LIBRE Castelbiague

STAGE DE DANSE LIBRE Castelbiague mercredi 16 juillet 2025.

STAGE DE DANSE LIBRE

DOJO DU LAURIER Castelbiague Haute-Garonne

Tarif : 220 – 220 – EUR

220

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-16

STAGE DE DANSE LIBRE

Dans un écrin de verdure, à 1h au sud de Toulouse (vallée d’Arbas, entre St Girons et St Gaudens), au pied des Pyrénées (400m d’altitude). Nous danserons dehors dans le jardin, à l’intérieur du dojo. Et si le temps le permet, nous monterons danser dans les estives à 1000m d’altitude.

Hébergement dans un gîte ( selon place disponible), ou camping proche, ou chambres d’hôtes ( me contacter pour renseignements) 220 .

DOJO DU LAURIER Castelbiague 31160 Haute-Garonne Occitanie associationeglantinerouge@gmail.com

English :

FREE DANCE WORKSHOP

German :

FREIER TANZKURS

Italiano :

LABORATORIO DI DANZA GRATUITO

Espanol :

TALLER GRATUITO DE DANZA

L’événement STAGE DE DANSE LIBRE Castelbiague a été mis à jour le 2025-07-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE