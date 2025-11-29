STAGE DE DANSE COMPLEXE DES TOURNESOLS Merville

STAGE DE DANSE

COMPLEXE DES TOURNESOLS 33 Allée du Puits Merville Haute-Garonne

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Les jeunes danseurs et danseuses de l’Association Amalgam vous proposent de vous ambiancer pour une demi-journée de stage de danse !

Un nouveau stage de danse pluridisciplinaire est proposé par AMALGAM le 7 février, au Complexe des Tournesols. Nevine, Maud Darre et Nael Rorato proposeront des cours de break, d’afro et de moderne. La matinée sera consacrée aux cours enfants, et l’après-midi aux cours adultes. Les inscriptions sont ouvertes à tous, adhérents ou non. 20 .

COMPLEXE DES TOURNESOLS 33 Allée du Puits Merville 31330 Haute-Garonne

The young dancers from the Amalgam Association will be on hand to set the mood for a half-day dance workshop!

