STAGE DE DANSE COMPLEXE DES TOURNESOLS Merville

STAGE DE DANSE
Tarif : 20 – 20 – EUR
Les jeunes danseurs et danseuses de l’Association Amalgam vous proposent de vous ambiancer pour une demi-journée de stage de danse !
Un nouveau stage de danse pluridisciplinaire est proposé par AMALGAM le 7 février, au Complexe des Tournesols. Nevine, Maud Darre et Nael Rorato proposeront des cours de break, d’afro et de moderne. La matinée sera consacrée aux cours enfants, et l’après-midi aux cours adultes. Les inscriptions sont ouvertes à tous, adhérents ou non. 20 .
COMPLEXE DES TOURNESOLS 33 Allée du Puits Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 9 73 69 36 91
English :
The young dancers from the Amalgam Association will be on hand to set the mood for a half-day dance workshop!
