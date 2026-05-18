Saint-Pair-sur-Mer

Stage de danse Modern’ Jazz

255 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-27

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-27

Stages encadrés par Virginie Mouchel

Préparation du corps aux mouvements dansés, approche du placement, exercices de techniques simples, exercices de déplacements, relation musique et mouvements de coordination sur différents rythmes. Mémoriser une variation. Développer sa sensibilité artistique.

Travail technique, exercices dans l’espace, différents styles abordés.

Allier rigueur et liberté, trouver aisance, expressivité, plaisir, dans le dynamisme et la musicalité… Variation.

De 13:30 à 15h30 .

255 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 5 63 81 78 33 cielegesteetlanote@gmail.com

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English : Stage de danse Modern’ Jazz

L’événement Stage de danse Modern’ Jazz Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Granville Terre et Mer