Stage de danse Pays de Bazouges [Festival Taol Kurun], Maison des associations Clohars-Carnoët

Stage de danse Pays de Bazouges [Festival Taol Kurun], Maison des associations Clohars-Carnoët samedi 31 janvier 2026.

Stage de danse Pays de Bazouges [Festival Taol Kurun]

Maison des associations 47 Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :
2026-01-31

Pays de Bazouges animé par Joseph Denoual.   .

Maison des associations 47 Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de danse Pays de Bazouges [Festival Taol Kurun]

L’événement Stage de danse Pays de Bazouges [Festival Taol Kurun] Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-12-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS