Stage de danse Pays de Bazouges [Festival Taol Kurun], Maison des associations Clohars-Carnoët
Stage de danse Pays de Bazouges [Festival Taol Kurun], Maison des associations Clohars-Carnoët samedi 31 janvier 2026.
Stage de danse Pays de Bazouges [Festival Taol Kurun]
Maison des associations 47 Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 17:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Pays de Bazouges animé par Joseph Denoual. .
Maison des associations 47 Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
