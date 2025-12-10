Stage de danse Pays de l’Aven Belon [Festival Taol Kurun] Salle multifonctions Baye

Stage de danse Pays de l’Aven Belon [Festival Taol Kurun] Salle multifonctions Baye samedi 17 janvier 2026.

Stage de danse Pays de l’Aven Belon [Festival Taol Kurun]

Salle multifonctions 180 Rue Jean-Marie Carer Baye Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 14:30:00
fin : 2026-01-17 18:00:00

Date(s) :
2026-01-17

Avec Gilles et Evelyne Le Meurlay. Bal a-stroll, bal da 8 ha dañsoù all an Aven (stoupig, jimnaska, jibidi).
Réservation 06 11 74 15 12.   .

Salle multifonctions 180 Rue Jean-Marie Carer Baye 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48 

English :

L’événement Stage de danse Pays de l’Aven Belon [Festival Taol Kurun] Baye a été mis à jour le 2025-12-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS