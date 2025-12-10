Stage de danse Pays de l’Aven Belon [Festival Taol Kurun] Salle multifonctions Baye

Stage de danse Pays de l’Aven Belon [Festival Taol Kurun]

Salle multifonctions 180 Rue Jean-Marie Carer Baye Finistère

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17 18:00:00

2026-01-17

Avec Gilles et Evelyne Le Meurlay. Bal a-stroll, bal da 8 ha dañsoù all an Aven (stoupig, jimnaska, jibidi).

Réservation 06 11 74 15 12. .

Salle multifonctions 180 Rue Jean-Marie Carer Baye 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

