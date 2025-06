Stage de danse pour enfants avec Champ de Gestes Maison des jeunes Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 9 juillet 2025 14:00

Lot

Stage de danse pour enfants avec Champ de Gestes Maison des jeunes Avenue du Général De Gaulle Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 14:00:00

fin : 2025-07-11 17:00:00

Date(s) :

2025-07-09

Et si on ouvrait un drôle de chantier ? Un chantier avec de drôles d’outils où ce qu’on connait déjà redevient mystérieux….

Et si on construisait un drôle de corps ?

Il y aurait des mouvements, des mots, des sons, des matériaux, des expériences en solo ou à plusieurs, des massages, du dessin, de l’écriture, du découpage, des constructions, des déconstructions…. Je propose aux enfants une exploration poétique du corps au travers de ses différents systèmes par une approche ludique qui puise dans ma connaissance des arts martiaux énergétiques et dans ma recherche artistique.

Prévoir des habits de chantier confortables, une couverture ou duvet, un coussin, un goûter

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Inscription obligatoire: champdegestes@gmail.com ou au 06.32.98.47.49 ou au 05.81.70.61.52. 50 .

Maison des jeunes Avenue du Général De Gaulle

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 81 70 61 52 champdegestes@gmail.com

English :

What about opening a strange construction site? A construction site with strange tools, where what we already know becomes mysterious again?

What if we built a strange body?

There would be movements, words, sounds, materials, solo and group experiments, massages, drawing, writing, cutting, building and deconstructing? I offer children a poetic exploration of the body through its different systems, using a playful approach that draws on my knowledge of energetic martial arts and my artistic research.

Bring comfortable work clothes, a blanket or comforter, a cushion and a snack

German :

Wie wäre es, wenn wir eine lustige Baustelle eröffnen? Eine Baustelle mit seltsamen Werkzeugen, auf der das, was wir bereits kennen, wieder geheimnisvoll wird?

Was wäre, wenn wir einen komischen Körper bauen würden?

Es gäbe Bewegungen, Wörter, Klänge, Materialien, Experimente allein oder zu mehreren, Massagen, Zeichnen, Schreiben, Schneiden, Konstruktionen, Dekonstruktionen? Ich biete Kindern eine poetische Erkundung des Körpers und seiner verschiedenen Systeme durch einen spielerischen Ansatz, der auf meinen Kenntnissen der energetischen Kampfkünste und meiner künstlerischen Forschung beruht.

Bequeme Arbeitskleidung, eine Decke oder Daunenjacke, ein Kissen und einen Snack mitbringen

Italiano :

E se aprissimo uno strano cantiere? Un cantiere con strani strumenti, dove ciò che già conosciamo diventa di nuovo misterioso?

E se costruissimo uno strano corpo?

Ci sarebbero movimenti, parole, suoni, materiali, esperimenti solitari o di gruppo, massaggi, disegno, scrittura, taglio, costruzione e decostruzione? Offro ai bambini un’esplorazione poetica del corpo attraverso i suoi diversi sistemi, utilizzando un approccio ludico che attinge alla mia conoscenza delle arti marziali energetiche e alla mia ricerca artistica.

Portate abiti da lavoro comodi, una coperta o un piumino, un cuscino e una merenda

Espanol :

¿Y si abriéramos una obra extraña? ¿Una obra con herramientas extrañas, donde lo que ya conocemos vuelve a ser misterioso?

¿Y si construyéramos un cuerpo extraño?

¿Habría movimientos, palabras, sonidos, materiales, experimentos en solitario o en grupo, masajes, dibujo, escritura, corte, construcción y deconstrucción? Ofrezco a los niños una exploración poética del cuerpo a través de sus diferentes sistemas, utilizando un enfoque lúdico que se basa en mis conocimientos de artes marciales energéticas y en mi investigación artística.

Trae ropa de trabajo cómoda, una manta o edredón, un cojín y un tentempié

