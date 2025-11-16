Stage de danse Quickstep et valse lente Cosnac
Stage de danse Quickstep et valse lente Cosnac dimanche 16 novembre 2025.
Stage de danse Quickstep et valse lente
Cosnac Corrèze
Le Club de Danse de Cosnac vous invite à un après-midi de stage animé par Éric Marty, professeur de Danse de l’association.
. 14h30 16h quickstep
. 16h 30 18h valse lente
A la salle polyvalente.
Tarif un stage 12€ les deux Stages 20€. .
Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 45 33 23
