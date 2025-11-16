Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de danse Quickstep et valse lente Cosnac

dimanche 16 novembre 2025.

Cosnac Corrèze

Le Club de Danse de Cosnac vous invite à un après-midi de stage animé par Éric Marty, professeur de Danse de l’association.
. 14h30 16h quickstep
. 16h 30 18h valse lente

A la salle polyvalente.
Tarif un stage 12€ les deux Stages 20€.   .

Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 45 33 23 

