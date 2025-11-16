Stage de danse Quickstep et valse lente

Cosnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Le Club de Danse de Cosnac vous invite à un après-midi de stage animé par Éric Marty, professeur de Danse de l’association.

. 14h30 16h quickstep

. 16h 30 18h valse lente

A la salle polyvalente.

Tarif un stage 12€ les deux Stages 20€. .

Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 45 33 23

English : Stage de danse Quickstep et valse lente

German : Stage de danse Quickstep et valse lente

Italiano :

Espanol : Stage de danse Quickstep et valse lente

L’événement Stage de danse Quickstep et valse lente Cosnac a été mis à jour le 2025-11-08 par Brive Tourisme