Stage de danse rock spécial débutant du 20 au 24 avril 2026 ZA du croissant Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Stage de danse rock spécial débutant du 20 au 24 avril 2026

ZA du croissant 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-20 19:30:00

fin : 2026-04-24 21:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Vous en avez marre de rester assis(e) quand de la musique rock passe en soirée dansante ?

Vous voulez enfin vous amuser avec vos amis, faire des rencontres et prendre du plaisir à chaque fois que vous sortez en soirée ?

Vous avez besoin d’un cours ou d’un stage de danse qui vous aide à intégrer les bases essentielles pour commencer à danser facilement pour vous amuser avec vos amis.

Nous vous proposons un stage de danse de 5 jours (5 cours d’1h30 par soir) pour découvrir le rock facilement, le tout dans une bonne ambiance, conviviale et joyeuse. .

ZA du croissant 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 15 10 contact@saintpair-danse-studio.fr

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English : Stage de danse rock spécial débutant du 20 au 24 avril 2026

L’événement Stage de danse rock spécial débutant du 20 au 24 avril 2026 Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Granville Terre et Mer