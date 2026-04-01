Stage de danse rock spécial débutant du 20 au 24 avril 2026 ZA du croissant Saint-Pair-sur-Mer
Stage de danse rock spécial débutant du 20 au 24 avril 2026 ZA du croissant Saint-Pair-sur-Mer lundi 20 avril 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Stage de danse rock spécial débutant du 20 au 24 avril 2026
ZA du croissant 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-20 19:30:00
fin : 2026-04-24 21:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Vous en avez marre de rester assis(e) quand de la musique rock passe en soirée dansante ?
Vous voulez enfin vous amuser avec vos amis, faire des rencontres et prendre du plaisir à chaque fois que vous sortez en soirée ?
Vous avez besoin d’un cours ou d’un stage de danse qui vous aide à intégrer les bases essentielles pour commencer à danser facilement pour vous amuser avec vos amis.
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ZA du croissant 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 15 10 contact@saintpair-danse-studio.fr
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English : Stage de danse rock spécial débutant du 20 au 24 avril 2026
L’événement Stage de danse rock spécial débutant du 20 au 24 avril 2026 Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Granville Terre et Mer
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