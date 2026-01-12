Stage de danse Rock’n Roll Centre culturel La Conserverie Lubersac
Stage de danse Rock’n Roll Centre culturel La Conserverie Lubersac dimanche 25 janvier 2026.
Stage de danse Rock’n Roll
Centre culturel La Conserverie 6, avenue du château Lubersac Corrèze
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Stage de rock’n roll a animé par Olivier Billard.
Que vous soyez débutant(e) ou danseur/danseuse aguerri(e), seul(e) ou accompagné(e), venez vous détendre et vous amuser sur une danse au rythme dynamique et une musique entraînante et festive.
Pause gourmande offerte.
Réservation conseillée (places limitées) au 06 24 47 00 94 ou 06 87 86 34 42 .
Centre culturel La Conserverie 6, avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 47 00 94 lubdanse@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de danse Rock’n Roll
L’événement Stage de danse Rock’n Roll Lubersac a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze