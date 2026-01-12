Stage de danse Rock’n Roll Centre culturel La Conserverie Lubersac

Stage de danse Rock’n Roll

Centre culturel La Conserverie 6, avenue du château Lubersac Corrèze

Stage de rock’n roll a animé par Olivier Billard.

Que vous soyez débutant(e) ou danseur/danseuse aguerri(e), seul(e) ou accompagné(e), venez vous détendre et vous amuser sur une danse au rythme dynamique et une musique entraînante et festive.

Pause gourmande offerte.

Réservation conseillée (places limitées) au 06 24 47 00 94 ou 06 87 86 34 42 .

Centre culturel La Conserverie 6, avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 47 00 94 lubdanse@yahoo.com

