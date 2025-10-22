Stage de danse Spécial Cabaret Kool ‘N’ the dance Vernon

Stage de danse Spécial Cabaret Kool ‘N’ the dance Vernon mercredi 22 octobre 2025.

Stage de danse Spécial Cabaret

Kool ‘N’ the dance 20 Chemin du Virolet Vernon Eure

Début : 2025-10-22 19:00:00

fin : 2025-10-22 20:00:00

2025-10-22

Venez découvrir le temps d’un stage la danse fusion ( mélange de discipline) avec une chorégraphie style cabaret . Devebez une meneuse de revue le temps d’un stage .

Informations pratiques

– Accessible à tous

– 7€/personne

– Réservation obligatoire 07 67 02 86 24 .

Kool ‘N’ the dance 20 Chemin du Virolet Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 67 02 86 24 koolnthedance@gmail.com

