Stage de danse Summer Dance Camp l’ Acadanse Millau

Stage de danse Summer Dance Camp l’ Acadanse Millau mercredi 16 juillet 2025.

Stage de danse Summer Dance Camp l’ Acadanse

ACADANSE Millau Aveyron

Tarif : 35 – 35 – 95 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-21

Envie de bouger, de s’amuser de danser cet été ?

Des journées pleines d’énergie et de fun avec nos stages pour enfants!

2 SESSIONS

-16, 17, 18 juillet pour les 6-9 ans

-21, 22, 23 juillet pour les 10-13 ans

Intervenantes Louane Boulanger & Laurene Bertrand

Les journées rythmées par différentes activités:

-Modern’jazz

-Street

-Cerceau aérien

-Ateliers créatifs

-Olympiades

Tarif :

-35€ la journée

-95€ les 3 jours

Planning détaillé et dossier d’inscription sur demande

Danse, jeux , créativité… tout pour passer des journées de vacances inoubliables

Places limitées

Infos et inscriptions

DM /06.38.16.47.49 / laurene.lacadanse@gmail.com .

ACADANSE Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 38 16 47 49

English :

Want to get moving, have fun and dance this summer?

German :

Lust auf Bewegung, Spaß und Tanz in diesem Sommer?

Italiano :

Volete muovervi, divertirvi e ballare quest’estate?

Espanol :

¿Quieres moverte, divertirte y bailar este verano?

