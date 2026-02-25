Stage de danse sur talon Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville

Stage de danse sur talon

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation
3 Rue Ambroise Croizat
Mondeville
Calvados

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

2026-03-08

Venez vous essayer à la danse sur talon. L’occasion rêvé de pouvoir briller au prochain repas dansant. Le plus compliqué dans cette aventure sera de choisir la paire de chaussures !

+33 2 31 82 22 73
cscs@mondevilleanimation.org

English :

Come and try your hand at heel dancing. It’s your chance to shine at the next dinner dance. The most complicated part of this adventure will be choosing the right pair of shoes!

Heels Dance

