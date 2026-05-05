Moëlan-sur-Mer

Stage de danse-théâtre à la plage.

Plage de Trenez Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:40:00

fin : 2026-05-17 14:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le dimanche 17 mai, un stage sur le thème JOUER L’ESPACE sera animé par une artiste chorégraphique à la plage, à marée basse.

Rendez-vous à TRENEZ (Moëlan-sur-Mer)

Horaires 10h40-14h

Ouvert à toutes et tous (à partir de 16 ans), ce stage se déroulera dans l’esprit des ateliers d’imagination physique hebdomadaires dispensés par Delphine Robet à Moëlan-sur-Mer et à Clohars-Carnoët.

Débutants bienvenus, sur réservation auprès de l’association Spacieuse

spacieuse@proton.me

+d’info https://www.ahnonhymnes.net/jouer-lespace/ .

Plage de Trenez Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English : Stage de danse-théâtre à la plage.

L’événement Stage de danse-théâtre à la plage. Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS