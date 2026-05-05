Stage de danse-théâtre à la plage. Moëlan-sur-Mer
Stage de danse-théâtre à la plage. Moëlan-sur-Mer dimanche 17 mai 2026.
Moëlan-sur-Mer
Stage de danse-théâtre à la plage.
Plage de Trenez Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:40:00
fin : 2026-05-17 14:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Le dimanche 17 mai, un stage sur le thème JOUER L’ESPACE sera animé par une artiste chorégraphique à la plage, à marée basse.
Rendez-vous à TRENEZ (Moëlan-sur-Mer)
Horaires 10h40-14h
Ouvert à toutes et tous (à partir de 16 ans), ce stage se déroulera dans l’esprit des ateliers d’imagination physique hebdomadaires dispensés par Delphine Robet à Moëlan-sur-Mer et à Clohars-Carnoët.
Débutants bienvenus, sur réservation auprès de l’association Spacieuse
spacieuse@proton.me
+d’info https://www.ahnonhymnes.net/jouer-lespace/ .
Plage de Trenez Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English : Stage de danse-théâtre à la plage.
L’événement Stage de danse-théâtre à la plage. Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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