STAGE DE DANSE TOUTES DANSES ASSOCIATION DANCE MACHINE

Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’association Dance Machine vous propose un stage de danse tout niveau animé par Coralie Valette. Un moment de partage et de mouvement à l’Espace Émilien Soulié.

Envie de bouger et de progresser en danse ? L’association Dance Machine organise un stage ouvert à tous, quel que soit votre niveau.

Sous la direction de Coralie Valette, venez découvrir ou approfondir votre pratique dans une ambiance dynamique et bienveillante. Que vous soyez débutant curieux ou danseur confirmé, ce stage est conçu pour s’adapter à chacun et favoriser le plaisir de la danse. .

Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 31 28 67 43

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English : STAGE DE DANSE TOUTES DANSES ASSOCIATION DANCE MACHINE

The Dance Machine association offers a dance workshop for all levels, led by Coralie Valette. A moment of sharing and movement at Espace Émilien Soulié.

L’événement STAGE DE DANSE TOUTES DANSES ASSOCIATION DANCE MACHINE Montblanc a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34