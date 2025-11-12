Stage de danse Trad Salle des fêtes de Gençay Gençay
Stage de danse Trad Salle des fêtes de Gençay Gençay samedi 13 décembre 2025.
Stage de danse Trad Salle des fêtes de Gençay Gençay Samedi 13 décembre, 14h00 12 euros – tarif réduit 10 euros
Le Centre Culturel de La Marchoise propose un stage de danse Trad, La Bourrée en 2 et 3 temps avec BRABANT.
14h – STAGE >> Les Bourées 2 et 3 temps
Animé par BRABANT
Durée 3h
Lieu : Salle des fêtes de Gençay
Tarif : 12 euros / Réduit* 10 euros
Un bal Trad aura lieu à 20h30 avec AVOURE + BRABANT
Tarif : 8 euros / Réduit* 6 euros
Stage + Bal : 17 euros / Réduit* 13 euros
*Réduit : Adhérents / Demandeur d’emploi/ Gratuit pour les moins de 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-13T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-13T17:00:00.000+01:00
contact@cc-lamarchoise.com https://cc-lamarchoise.com/agenda/stage-de-danse-bal-trad/ 0549 05 49 59 32 68
Salle des fêtes de Gençay salle de fêtes de gençay Gençay 86160 Vienne