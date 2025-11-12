Stage de danse Trad Salle des fêtes de Gençay Gençay Samedi 13 décembre, 14h00 12 euros – tarif réduit 10 euros

Le Centre Culturel de La Marchoise propose un stage de danse Trad, La Bourrée en 2 et 3 temps avec BRABANT.

14h – STAGE >> Les Bourées 2 et 3 temps

Animé par BRABANT

Durée 3h

Lieu : Salle des fêtes de Gençay

Tarif : 12 euros / Réduit* 10 euros

Un bal Trad aura lieu à 20h30 avec AVOURE + BRABANT

Tarif : 8 euros / Réduit* 6 euros

Stage + Bal : 17 euros / Réduit* 13 euros

*Réduit : Adhérents / Demandeur d’emploi/ Gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T17:00:00.000+01:00

contact@cc-lamarchoise.com https://cc-lamarchoise.com/agenda/stage-de-danse-bal-trad/ 0549 05 49 59 32 68

Salle des fêtes de Gençay salle de fêtes de gençay Gençay 86160 Vienne