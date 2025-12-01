Stage de Danse Twin Paradox Salle Herry Léon Porspoder

Stage de Danse Twin Paradox

Salle Herry Léon 4 bis Chemin des Linious Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-22 16:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Entre décembre 2025 et juin 2026, le groupe amateur/ices de l’Articoche travaillera sur un extrait de la pièce emblématique Twin Paradox, œuvre de Mathilde Monnier, accompagné par la danseuse et chorégraphe I-Fang Lin.

Lors de ce stage d’hiver, vous participerez au premier temps de transmission autour de la pièce Twin Paradox, un projet danse en amateur et répertoire. Une reconstitution de l’œuvre de Mathilde Monnier, figure incontournable de la danse contemporaine. .

Salle Herry Léon 4 bis Chemin des Linious Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 50 06 03 72

