Stage de danse Vouhé
Stage de danse Vouhé samedi 28 février 2026.
Stage de danse
Salle des fêtes Vouhé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Gatin’danse organise un stage de danse, samedi 28 février 2026, à partir de 19h.
Animé par Henry Carillo & sa partenaire Pascaline.
Lieu salle des fêtes de Vouhé
Renseignements au 06 67 19 64 97 ou 06 08 63 24 79 .
Salle des fêtes Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 63 24 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de danse
L’événement Stage de danse Vouhé a été mis à jour le 2026-02-11 par CC Val de Gâtine