Stage de danses africaines Erdeven
Espace Culturel Le Roëlan Erdeven Morbihan
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20 21:30:00
2025-11-20
Stage de danses africaines, ouvert à tous, initiez-vous aux rythmes et danses africaines dans une ambiance conviviale et festive 20h00 à 21h30 à l’Espace Culturel Le Roëlan 10€ par personne inscription à la Mairie et à la Médiathèque ou au 06.74.94.87.19. .
Espace Culturel Le Roëlan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 94 87 19
