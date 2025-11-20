Stage de danses africaines Erdeven

Stage de danses africaines

Espace Culturel Le Roëlan Erdeven Morbihan

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20 21:30:00

Date(s) :

2025-11-20

Stage de danses africaines, ouvert à tous, initiez-vous aux rythmes et danses africaines dans une ambiance conviviale et festive 20h00 à 21h30 à l’Espace Culturel Le Roëlan 10€ par personne inscription à la Mairie et à la Médiathèque ou au 06.74.94.87.19. .

Espace Culturel Le Roëlan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 94 87 19

