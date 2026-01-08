Stage de danses africaines Cosec Saint-Rémy-de-Provence

Stage de danses africaines

Dimanche 11 janvier 2026 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Cosec Avenue de Plaisance du Touch Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 55 EUR

Venez découvrir la danse africaine par le biais de stage.Sportifs

Ces ateliers seront animés par Séverin Tibe Bi, spécialiste des danses traditionnelles d’Afrique et plus particulièrement de la Côte d’Ivoire.



Au programme travail du rythme, découverte des pas traditionnels et pratique collective dans une ambiance conviviale et dynamique. Ces ateliers seront accompagnés aux percussions par Eric Joël et Dally Sanogo et sont ouverts à tous niveaux.



Repas tiré du sac entre les stages pour celles et ceux qui le souhaitent.

Merci de confirmer votre participation afin que nous puissions organiser au mieux l’événement. .

Cosec Avenue de Plaisance du Touch Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 62 77 83 21 assoboyasohn@gmail.com

English :

Come and discover African dance through a workshop.

