Stage de danses basque le Fandango Ikastola Urrugne
Stage de danses basque le Fandango Ikastola Urrugne vendredi 5 septembre 2025.
Stage de danses basque le Fandango
Ikastola 2 Place Antoine d’Abbadie Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Venez nombreux pour danser le Fandango (danses basques) !
Stage le 5 septembre de 18h à 20h à l ikastola d Urrugne
Ouvert à tous (enfants à partir de 11 ans).
Renseignements et inscription 06.46.08.41.05 .
Ikastola 2 Place Antoine d’Abbadie Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
English : Stage de danses basque le Fandango
German : Stage de danses basque le Fandango
Italiano :
Espanol : Stage de danses basque le Fandango
L’événement Stage de danses basque le Fandango Urrugne a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Pays Basque