Stage de danses basque le Fandango Ikastola Urrugne vendredi 5 septembre 2025.

Ikastola 2 Place Antoine d’Abbadie Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-09-05

Venez nombreux pour danser le Fandango (danses basques) !

Stage le 5 septembre de 18h à 20h à l ikastola d Urrugne

Ouvert à tous (enfants à partir de 11 ans).

Renseignements et inscription 06.46.08.41.05 .

Ikastola 2 Place Antoine d’Abbadie Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

