STAGE DE DANSES DE SALON Salle Jean Cutullic Paimbœuf

Informations pratiques

Paimbœuf

STAGE DE DANSES DE SALON

Salle Jean Cutullic 33 Bd Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

L’association Les Pas Dansants vous propose un stage de danses de salon exceptionnel avec Anthony COLETTE et Alice COPETE.

Ce stage est ouvert à partir de 10 ans et s’adresse à tous les niveaux, du débutant au confirmé.

Venez vivre un stage de danse inoubliable avec deux danseurs talentueux, révélées notamment par l’émission « Danse avec les stars ».

Au programme :

13h : Medley Swing

15h30 : Medley Latino

(1h15 de cours + photos à chaque session)

Tarifs : 45€ / 1 cours ; 80€ / 2 cours

Réservation stage ICI

.

Salle Jean Cutullic 33 Bd Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 84 29 22 12 lespasdansants@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement STAGE DE DANSES DE SALON Paimbœuf a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin