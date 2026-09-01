STAGE DE DANSES DE SALON Salle Jean Cutullic Paimbœuf
samedi 26 septembre 2026 · Salle Jean Cutullic · Paimbœuf
Informations pratiques
Paimbœuf
STAGE DE DANSES DE SALON
Salle Jean Cutullic 33 Bd Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
L’association Les Pas Dansants vous propose un stage de danses de salon exceptionnel avec Anthony COLETTE et Alice COPETE.
Ce stage est ouvert à partir de 10 ans et s’adresse à tous les niveaux, du débutant au confirmé.
Venez vivre un stage de danse inoubliable avec deux danseurs talentueux, révélées notamment par l’émission « Danse avec les stars ».
Au programme :
13h : Medley Swing
15h30 : Medley Latino
(1h15 de cours + photos à chaque session)
Tarifs : 45€ / 1 cours ; 80€ / 2 cours
Réservation stage ICI
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Salle Jean Cutullic 33 Bd Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 84 29 22 12 lespasdansants@gmail.com
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English :
L’événement STAGE DE DANSES DE SALON Paimbœuf a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
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