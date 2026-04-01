Stage de Danses du Monde Espace Culturel Anneyron

Anneyron

Stage de Danses du Monde

Espace Culturel 8 place Camille Gervais Anneyron Drôme

Tarif : 14 – 14 – 40 EUR

selon l’inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Apprentissage de danses d’Ici et d’Ailleurs (Angleterre, Grèce, Serbie, Écosse etc). Sur reservation.

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Espace Culturel 8 place Camille Gervais Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 59 07 74 mauvielle@gmail.com

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English :

Learn dances from here and elsewhere (England, Greece, Serbia, Scotland etc.). By reservation only.

L’événement Stage de Danses du Monde Anneyron a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche