stage de danses et bal folk Salle Jean-Favre Langres samedi 8 novembre 2025.

stage sur inscription – bal : entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T06:00:00 – 2025-11-08T06:30:00

Fin : 2025-11-08T14:30:00 – 2025-11-08T23:59:00

l’association Dulcimer organise un stage de danses flamandes suivi d’un bal folk animés par SHILLELAGH composé de trois musiciens tout droit venus du Nord et dont la notoriété n’est plus à démontrer. Dès les premières notes de musique, on ne peut que quitter sa chaise pour entrer dans la danse pour un moment festif, convival et hors du temps.

SHILLELAGH propose un répertoire composé à la fois de danses de Flandre française, leur région d’origine) et de danses que l’on retrouve dans tous les bals folks (bourrée, scottish cercles…).

Horaire du stage : 14h30 à 18h30.

bal : 20h30 à 2h00

Un stage et un bal à ne louper sous aucun prétexte.

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « dulcimer52@gmail.com »}]

