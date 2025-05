Stage de danses flamandes et bal traditionnel – route de Corgenay Neuvy, 31 mai 2025 14:30, Neuvy.

2025-05-31 14:30:00

2025-05-31

Stage de danses flamandes animé par Gilles Rogin, La Bagarnette & La Piposa, suivi d’un bal traditionnel avec La Piposa, La Bagarnette, l’École de Bourrée de Davignac et La Jimbr’tée. Repas partagé convivial avant le bal, apportez vos plats !

route de Corgenay Corgenay

Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org

English :

Flemish dance workshop led by Gilles Rogin, La Bagarnette & La Piposa, followed by a traditional ball with La Piposa, La Bagarnette, l?École de Bourrée de Davignac and La Jimbr?tée. Bring your own food for a convivial meal before the ball!

German :

Flämische Tänze unter der Leitung von Gilles Rogin, La Bagarnette & La Piposa, gefolgt von einem traditionellen Ball mit La Piposa, La Bagarnette, der École de Bourrée de Davignac und La Jimbr?tée. Geselliges gemeinsames Essen vor dem Ball, bringen Sie Ihr Essen mit!

Italiano :

Laboratorio di danza fiamminga condotto da Gilles Rogin, La Bagarnette e La Piposa, seguito da un ballo tradizionale con La Piposa, La Bagarnette, l’École de Bourrée de Davignac e La Jimbrée. Portate il vostro cibo e godetevi un pasto conviviale prima del ballo!

Espanol :

Taller de danza flamenca dirigido por Gilles Rogin, La Bagarnette y La Piposa, seguido de un baile tradicional con La Piposa, La Bagarnette, l’École de Bourrée de Davignac y La Jimbr?tée. Traiga su propia comida y disfrute de una comida de convivencia antes del baile

