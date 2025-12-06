Stage de Danses Irlandaises Lion-en-Sullias

Stage de Danses Irlandaises Lion-en-Sullias samedi 6 décembre 2025.

10 Route de Sully Lion-en-Sullias Loiret

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Contenu du stage

Danses de Céilí Style de danses collectives (cercles, lignes, progressives, à figures) qui se pratique dans une ambiance conviviale. Danse de bal irlandais (polkas,…).
Stage tous niveaux.
Inscription avant le 01.12.2025.
Déroulé du stage
-10h Accueil.
– 10h30/12h puis 14h/15h30 Stage.
– Repas partagé: chacun apporte un plat salé et/ou sucré à partager.
– 16h/17h Mini-bal irlandais.
– dès 17h30 Soirée Trad’aMuse avec concert irlandais de Paddy and Murphy.

– par Tradamuse
– animé par Violaine Lemaire-Cardoen et Paddy and Murphy.   .

tradamuse45@gmail.com

