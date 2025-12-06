Stage de Danses Irlandaises Lion-en-Sullias

Stage de Danses Irlandaises

10 Route de Sully Lion-en-Sullias Loiret

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Contenu du stage

Danses de Céilí Style de danses collectives (cercles, lignes, progressives, à figures) qui se pratique dans une ambiance conviviale. Danse de bal irlandais (polkas,…).

Stage tous niveaux.

Inscription avant le 01.12.2025.

Déroulé du stage

-10h Accueil.

– 10h30/12h puis 14h/15h30 Stage.

– Repas partagé: chacun apporte un plat salé et/ou sucré à partager.

– 16h/17h Mini-bal irlandais.

– dès 17h30 Soirée Trad’aMuse avec concert irlandais de Paddy and Murphy.

– par Tradamuse

– animé par Violaine Lemaire-Cardoen et Paddy and Murphy. .

10 Route de Sully Lion-en-Sullias 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 06 30 28 tradamuse45@gmail.com

