Stage de Danses Irlandaises Lion-en-Sullias
10 Route de Sully Lion-en-Sullias Loiret
Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Contenu du stage
Danses de Céilí Style de danses collectives (cercles, lignes, progressives, à figures) qui se pratique dans une ambiance conviviale. Danse de bal irlandais (polkas,…).
Stage tous niveaux.
Inscription avant le 01.12.2025.
Déroulé du stage
-10h Accueil.
– 10h30/12h puis 14h/15h30 Stage.
– Repas partagé: chacun apporte un plat salé et/ou sucré à partager.
– 16h/17h Mini-bal irlandais.
– dès 17h30 Soirée Trad’aMuse avec concert irlandais de Paddy and Murphy.
– par Tradamuse
– animé par Violaine Lemaire-Cardoen et Paddy and Murphy. .
10 Route de Sully Lion-en-Sullias 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 06 30 28 tradamuse45@gmail.com
