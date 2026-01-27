Stage de danses irlandaises Salle De La Madeleine Pluvigner

Stage de danses irlandaises

Salle De La Madeleine 11 Rue de la Madeleine Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 09:30:00

fin : 2026-02-01 17:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Stage de danses irlandaises

Organisé par Ti Douar alré

Journée consacrée aux danses de Ceili

9h30 >13h30 danses irlandaises

14h30 > 17h30 Ceili avec le groupe Gene Céili Band .

Salle De La Madeleine 11 Rue de la Madeleine Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de danses irlandaises

L’événement Stage de danses irlandaises Pluvigner a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon