Stage de danses irlandaises Salle De La Madeleine Pluvigner dimanche 1 février 2026.
Salle De La Madeleine 11 Rue de la Madeleine Pluvigner Morbihan
Début : 2026-02-01 09:30:00
fin : 2026-02-01 17:30:00
2026-02-01
Organisé par Ti Douar alré
Journée consacrée aux danses de Ceili
9h30 >13h30 danses irlandaises
14h30 > 17h30 Ceili avec le groupe Gene Céili Band .
Salle De La Madeleine 11 Rue de la Madeleine Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne
