STAGE DE DANSES LATINES Rue du parc des sports Saint-Viaud

Début : 2025-09-27 13:30:00

fin : 2025-09-28 20:00:00

2025-09-27 2025-09-28

L’association Les Pas Dansants vous propose un stage de danse exceptionnel avec Elsa et Alizée Bois, danseuses professionnelles connues du grand public notamment grâce à l’émission Danse avec les stars.

Ce stage est ouvert à partir de 12 ans et s’adresse à tous les niveaux, du débutant au confirmé.

C’est une belle occasion pour les passionné(e)s de danse de vivre un week-end intense et inspirant, dans une ambiance conviviale et accessible.

Lieu : Gymnase, rue du parc des sports, 44320 Saint-Viaud

Au programme des cours riches en énergie, de la bonne humeur, et l’occasion rare de partager la piste avec deux figures incontournables de la danse française !

Réservation stage ICI



