Stage de danses urbaines Salle du centre équestre La Haye-Pesnel

Salle du centre équestre 7B Avenue Ernest Corbin La Haye-Pesnel Manche
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 13:30:00
fin : 2025-12-21 15:00:00
2025-12-20
Stage de danses urbaines proposant plusieurs types de danse Hip-Hop, Break-Dance, Dancehall et Popping avec 3 danseurs.
Deux ateliers par classes d’âge proposés Primaire et Ado (collège/lycée).
Tenue souple souhaitée et de l’eau.
Prévoir un pique-nique pour le midi. .
