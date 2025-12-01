Stage de danses urbaines Salle du centre équestre La Haye-Pesnel

Stage de danses urbaines

Salle du centre équestre 7B Avenue Ernest Corbin La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 13:30:00

fin : 2025-12-21 15:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Stage de danses urbaines proposant plusieurs types de danse Hip-Hop, Break-Dance, Dancehall et Popping avec 3 danseurs.

Deux ateliers par classes d’âge proposés Primaire et Ado (collège/lycée).

Tenue souple souhaitée et de l’eau.

Prévoir un pique-nique pour le midi. .

Salle du centre équestre 7B Avenue Ernest Corbin La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 87 76 66 75

English : Stage de danses urbaines

L’événement Stage de danses urbaines La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Granville Terre et Mer