Stage de découverte artistique Les arts du cirque RD 906 Route de Vichy La Chaise-Dieu

Stage de découverte artistique Les arts du cirque

RD 906 Route de Vichy Accueil de loisirs de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-09

En quelques jours transforme toi en véritable artiste de cirque et découvre les arts du cirque: jonglerie, équilibre, boule … de 9h30 à 12h (3-5ans) et de 13h30 à 17h (+ de6ans)) à l’Accueil de Loisirs avec la Cie Faranuka. Spectacle vendredi 13 à 18h.

.

RD 906 Route de Vichy Accueil de loisirs de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 56 67 contact@alshlachaisedieu.fr

English :

In just a few days, transform yourself into a real circus artist and discover the circus arts: juggling, balancing, boule… from 9.30am to 12pm (3-5yrs) and from 1.30pm to 5pm (+6yrs)) at the Accueil de Loisirs with Cie Faranuka. Show on Friday 13 at 6pm.

