Stage de découverte au yoga aérien Crespin samedi 26 juillet 2025.

Stage de découverte au yoga aérien

Pont de Cirou Crespin Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-07-26

2025-07-26

Venez découvrir les bienfaits du yoga aérien !

Nombre de place limitées ! Sur réservation.

Quelques bienfaits

Développement de la confiance en soi

Augmentation de l’intelligence spatiale

Amélioration de la proprioception

Amélioration de l’équilibre 30 .

Pont de Cirou Crespin 12800 Aveyron Occitanie +33 9 67 36 44 05 lecoindupont.pdc@gmail.com

English :

Come and discover the benefits of aerial yoga!

German :

Erleben Sie die Vorteile des Luft-Yogas!

Italiano :

Venite a scoprire i benefici dello yoga aereo!

Espanol :

¡Ven y descubre los beneficios del yoga aéreo!

