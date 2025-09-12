Stage de découverte de chants italiens de tradition orale Salle du Presbytere Saint-Sauveur-en-Puisaye

Stage de découverte de chants italiens de tradition orale

Salle du Presbytere 10 Rue du Grand Jeu Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Début : 2025-09-12 14:30:00

fin : 2025-09-13 17:30:00

2025-09-12 2025-09-13

Chants italiens de tradition orale

Stage de découverte avec Margherita Trefoli

Un temps partagé pour découvrir ensemble les chants de tradition orale des différentes régions d’Italie.

À travers l’écoute d’enregistrements originaux nous apprendrons ces chants par la transmission orale, en les replaçant toujours dans leur contexte historique, anthropologique et musical. Nous étudierons les timbres et le placement de la voix propre à chaque enregistrement et essayerons de l’expérimenter à l’aide d’exercices ludiques.

Il n’est pas nécessaire de parler italien, de connaître la musique ou d’avoir de l’expérience dans le domaine du chant nous n’utiliserons pas de partitions, mais chercherons à former nos oreilles et nos gorges à ces sonorités parfois très loin de nous dans l’espace et le temps.

Restitution finale en fin de stage et, pour ceux qui le souhaitent, participation au final du spectacle Le grand voyage italien qui se jouera le dimanche 28 septembre à 18h au Centre Régional d’Art Contemporain de Fontenoy.

Vendredi 12 septembre 19h/22h

Samedi 13 septembre 11h/13h30 et 14h30/17h30

Restitution publique Église Saint Jean Baptiste, Saint-Sauveur-En-Puisaye à 18h30 .

Salle du Presbytere 10 Rue du Grand Jeu Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 76 74 77 cie.premierbaiser@gmail.com

