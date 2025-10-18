Stage de découverte de la gravure Atelier Couleur Aix-en-Provence

Sur deux jours, Emilie vous offre un cours complet d’initiation à la gravure. Par une approche pratique, vous apprendrez les principes fondateurs de la gravure et réaliserez votre propre édition de 5 linogravures à la presse traditionnelle.

Ce cours vous équipe également de tous les fondamentaux pour pouvoir poursuivre une pratique de la gravure en autonomie chez vous sans presse.

Vous apprendrez également à graver du bois et des tampons personnalisés pour réaliser des illustrations au design modulaire.

Ce cours est accessible aux grands débutants et il n’est pas nécessaire de savoir dessiner!



Emilie Walsh est artiste avec plus de 15 ans d’expérience et une pédagogie unique de l’enseignement de la gravure. Ses cours s’adaptent au niveau de chacun avec une attitude positive et bienveillante.

L’atelier coloré et confortable est équipé de 3 presses, d’une station d’encrage et d’une large table pour le dessin et la gravure. Les cours sont assurés en petit groupe pour offrir à chacun un temps personnalisé.



Le cours comprend:



Jour 1

Les principes de la gravure en relief

Aperçu de l’histoire de la gravure

Présentation des outils et des matériaux

Gravure de votre premier tampon

Réalisation d’une gravure 10×10 cm et impression à la main sur papier japonais



Jour 2

Préparer votre papier

Design et composition pour impression relief

Gravure de votre pièce principale

Impression à la presse traditionnelle sur papier pour gravure





Repartez avec

Votre tampon personnalisé, votre plaque en lino ou bois gravé de 10 x 10 cm et votre plaque en lino ou bois gravé de 10 x 15 cm. Vous pourrez réutiliser ces plaques et tampons pour des impressions à la main chez vous.

Une illustration avec votre tampon, deux impressions de votre petite plaque en lino ou bois à la main sur papier japonais, cinq impressions de votre plaque principale sur papier pour gravure, une petit cadre pour une de vos impressions





Tous les matériaux sont fournis venez simplement avec des habits confortables et que vous n’avez pas peur de salir (tablier fourni). Vous avez la possibilité d’acheter un kit comprenant les outils, de l’encre, des plaques supplémentaires et du papier supplémentaire pour poursuivre une pratique de gravure en autonomie.

2 jours de 9h30 à 17h. Thé et café à disposition. Ramenez votre repas du midi (un micro-onde est à votre disposition ainsi qu’une terrasse couverte pour votre pause déjeuner.

Cours pour adulte à partir de 16 ans. .

Atelier Couleur 560 avenue de la 1ère division française libre Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Over two days, Emilie offers you a complete introduction to printmaking. Through a hands-on approach, you’ll learn the basic principles of engraving and produce your own edition of 5 linocuts on a traditional press.

German :

An zwei Tagen bietet Ihnen Emilie einen kompletten Einführungskurs in die Druckgrafik an. Durch einen praktischen Ansatz lernen Sie die grundlegenden Prinzipien der Gravur kennen und stellen Ihre eigene Edition von 5 Linolschnitten mit einer traditionellen Presse her.

Italiano :

In due giorni, Emilie vi offrirà un corso completo di introduzione alla stampa. Utilizzando un approccio pratico, imparerete i principi di base dell’incisione e produrrete la vostra edizione di 5 linoleografie utilizzando una macchina da stampa tradizionale.

Espanol :

Durante dos días, Emilie le ofrecerá un curso completo de iniciación al grabado. Con un enfoque práctico, aprenderás los principios básicos del grabado y producirás tu propia edición de 5 linograbados utilizando una prensa tradicional.

