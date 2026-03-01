Stage de découverte du filage de la laine Les Rutins Cérilly

Stage de découverte du filage de la laine

Les Rutins Association Polymorphe Cérilly Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

bénéficiaires des minima sociaux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-03-27 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Cet atelier propose une immersion dans un savoir-faire ancestral vieux de plus de 8000 ans la transformation de la laine, matière animale brute, en fil textile. Les participants pourront rencontrer l’artiste Caroline Villemin, en résidence à Polymorphe.

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Les Rutins Association Polymorphe Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 12 74 75

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English :

This workshop immerses participants in an ancestral know-how dating back more than 8,000 years: the transformation of wool, a raw animal material, into textile thread. Participants will meet artist Caroline Villemin, in residence at Polymorphe.

L’événement Stage de découverte du filage de la laine Cérilly a été mis à jour le 2026-03-23 par Montluçon Tourisme