Stage de découverte du filage de la laine Les Rutins Cérilly
Stage de découverte du filage de la laine Les Rutins Cérilly vendredi 27 mars 2026.
Stage de découverte du filage de la laine
Les Rutins Association Polymorphe Cérilly Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
bénéficiaires des minima sociaux
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 14:00:00
fin : 2026-03-27 18:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Cet atelier propose une immersion dans un savoir-faire ancestral vieux de plus de 8000 ans la transformation de la laine, matière animale brute, en fil textile. Les participants pourront rencontrer l’artiste Caroline Villemin, en résidence à Polymorphe.
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Les Rutins Association Polymorphe Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 12 74 75
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English :
This workshop immerses participants in an ancestral know-how dating back more than 8,000 years: the transformation of wool, a raw animal material, into textile thread. Participants will meet artist Caroline Villemin, in residence at Polymorphe.
L’événement Stage de découverte du filage de la laine Cérilly a été mis à jour le 2026-03-23 par Montluçon Tourisme
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