Stage de découverte du théâtre Théâtre du marais Bas-en-Basset

Informations pratiques

Bas-en-Basset

Stage de découverte du théâtre

Théâtre du marais 16 rue du marais Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les enfants qui souhaitent découvrir le théâtre avant de s’engager dans un atelier annuel, ACT organise un stage découverte

Une matinée pour vivre un véritable condensé d’une saison de théâtre !

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Théâtre du marais 16 rue du marais Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 16 67 26

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English :

For children who want to explore theater before committing to a year-long workshop, ACT is organizing an introductory workshop

A morning that offers a true taste of a full theater season!

L’événement Stage de découverte du théâtre Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron