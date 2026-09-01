UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bas-en-Basset

Stage de découverte du théâtre Théâtre du marais Bas-en-Basset

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre du marais · Bas-en-Basset

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Théâtre du marais
Adresse
16 rue du marais
Ville
43210 Bas-en-Basset
Département
Haute-Loire
Tarif

Bas-en-Basset

Stage de découverte du théâtre

Théâtre du marais 16 rue du marais Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Pour les enfants qui souhaitent découvrir le théâtre avant de s’engager dans un atelier annuel, ACT organise un stage découverte
Une matinée pour vivre un véritable condensé d’une saison de théâtre !
  .

Théâtre du marais 16 rue du marais Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 16 67 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For children who want to explore theater before committing to a year-long workshop, ACT is organizing an introductory workshop
A morning that offers a true taste of a full theater season!

L’événement Stage de découverte du théâtre Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

À voir aussi à Bas-en-Basset (Haute-Loire)