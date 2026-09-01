Stage de découverte du théâtre Théâtre du marais Bas-en-Basset
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre du marais · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Stage de découverte du théâtre
Théâtre du marais 16 rue du marais Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les enfants qui souhaitent découvrir le théâtre avant de s’engager dans un atelier annuel, ACT organise un stage découverte
Une matinée pour vivre un véritable condensé d’une saison de théâtre !
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Théâtre du marais 16 rue du marais Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 16 67 26
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English :
For children who want to explore theater before committing to a year-long workshop, ACT is organizing an introductory workshop
A morning that offers a true taste of a full theater season!
L’événement Stage de découverte du théâtre Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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