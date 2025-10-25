Stage de découverte du théâtre en breton Ti ar Vro Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc
Stage de découverte du théâtre en breton Ti ar Vro Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc samedi 25 octobre 2025.
Stage de découverte du théâtre en breton Ti ar Vro
Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 16:00:00
Date(s) :
2025-10-25 2025-10-26
Venez vous essayer au théâtre avec Michel Seib de la Compagnie de Poche ! Ce sera l’occasion de découvrir et d’apprendre les rudiments du 6e art. Cette découverte se fera en breton et est donc plutôt adressée à un public bretonnant ou pour les personnes en cours d’apprentissage.
Les 25 et 26 octobre
– 10h-12h pour les enfants (de 6 à 12 ans)
– 14h-16h pour les adultes et les adolescents
Inscriptions avant le 23/10. .
Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage de découverte du théâtre en breton Ti ar Vro Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-10-06 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme