Stage de découverte du théâtre en breton Ti ar Vro Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc

Stage de découverte du théâtre en breton Ti ar Vro Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc samedi 25 octobre 2025.

Stage de découverte du théâtre en breton Ti ar Vro

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 16:00:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26

Venez vous essayer au théâtre avec Michel Seib de la Compagnie de Poche ! Ce sera l’occasion de découvrir et d’apprendre les rudiments du 6e art. Cette découverte se fera en breton et est donc plutôt adressée à un public bretonnant ou pour les personnes en cours d’apprentissage.

Les 25 et 26 octobre

– 10h-12h pour les enfants (de 6 à 12 ans)

– 14h-16h pour les adultes et les adolescents

Inscriptions avant le 23/10. .

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de découverte du théâtre en breton Ti ar Vro Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-10-06 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme