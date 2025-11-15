Stage de découverte ornithologique La Capelière Arles

Stage de découverte ornithologique

Du vendredi 13 au dimanche 15 février 2026. La Capelière C134 de Fiélouse Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 390 – 390 – 390 EUR

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

Stage de découverte ornithologique à la réserve naturelle nationale de Camargue.

Découvrez les merveilles de la biodiversité entre Camargue et Alpilles lors de ce stage de découverte ornithologique à Arles ! Pendant trois jours, accompagnés par un guide ornithologue passionné, observez les espèces les plus emblématiques et apprenez-en plus sur leur habitat. Une expérience enrichissante et relaxante, parfaite pour tout amateur de nature et d’animaux. Ne ratez pas cette opportunité unique de vous immerger dans un environnement préservé et captivant ! .

La Capelière C134 de Fiélouse Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 00 97 reservedecamargue@espaces-naturels.fr

English :

Ornithological discovery course at the Camargue national nature reserve.

German :

Praktikum zur ornithologischen Entdeckung im nationalen Naturreservat der Camargue.

Italiano :

Corso di scoperta ornitologica nella riserva naturale nazionale della Camargue.

Espanol :

Curso de descubrimiento ornitológico en la reserva natural nacional de la Camarga.

