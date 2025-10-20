Stage de découverte théâtrale Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack Château-Gontier-sur-Mayenne
mené par Léa Tuil
Léa Tuil, comédienne et metteuse en scène, propose un stage de théâtre autour du spectacle Icare de Guillaume Barbot.
À partir d’improvisations et de textes déjà existants, nous allons créer ensemble une petite forme artistique. Le thème grandir et prendre son envol !
Aire de jeunesse(s) #5
Atelier
enfants 7-12 ans
durée 3h par jour pendant 4 jours
nombre de places limité, sur inscription
Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes assistant au spectacle Icare .
La capacité d’accueil étant très limitée, la réservation n’est pas accessible sur la billetterie en ligne.
02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org .
Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
