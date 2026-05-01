Stage de découverte yoga Salle polyvalente Le Trévoux

Le Trévoux

Stage de découverte yoga

Salle polyvalente 2 Rue des Sports Le Trévoux Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Geneviève Villard animera un stade de yoga à la salle polyvalente.

Prévoir un pique-nique. .

Salle polyvalente 2 Rue des Sports Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 6 66 97 70 43

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English :

L’événement Stage de découverte yoga Le Trévoux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS