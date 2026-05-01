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Stage de découverte yoga Salle polyvalente Le Trévoux

Stage de découverte yoga Salle polyvalente Le Trévoux samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 2 Rue des Sports

Ville : 29380 Le Trévoux

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Le Trévoux

Stage de découverte yoga

Salle polyvalente 2 Rue des Sports Le Trévoux Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Geneviève Villard animera un stade de yoga à la salle polyvalente.
Prévoir un pique-nique.   .

Salle polyvalente 2 Rue des Sports Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 6 66 97 70 43 

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English :

L’événement Stage de découverte yoga Le Trévoux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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