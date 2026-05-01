Stage de découverte yoga Salle polyvalente Le Trévoux
Stage de découverte yoga Salle polyvalente Le Trévoux samedi 30 mai 2026.
Le Trévoux
Stage de découverte yoga
Salle polyvalente 2 Rue des Sports Le Trévoux Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Geneviève Villard animera un stade de yoga à la salle polyvalente.
Prévoir un pique-nique. .
Salle polyvalente 2 Rue des Sports Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 6 66 97 70 43
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English :
L’événement Stage de découverte yoga Le Trévoux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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