Du 02 juin au 06 juin, le musée propose un stage de dentelle aux fuseaux d’après les modèles anciens des collections du musée. 3 formules possibles 1/2 journée, mi temps (17h30), temps plein (35h). Sur inscription.

Au Musée des Manufactures 14 Avenue de la Gare

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr

English :

From June 02 to June 06, the museum offers a bobbin lace workshop based on antique models from the museum’s collections. 3 options: 1/2 day, half-time (17h30), full-time (35h). Registration required.

German :

Vom 02. Juni bis zum 06. Juni bietet das Museum einen Klöppelspitzen-Kurs nach alten Modellen aus den Sammlungen des Museums an. 3 mögliche Formeln: 1/2 Tag, Halbtag (17:30 Uhr), Vollzeit (35 Stunden). Nach Anmeldung.

Italiano :

Dal 02 giugno al 06 giugno, il museo propone un laboratorio di merletto a fuselli basato su modelli antichi provenienti dalle collezioni del museo. 3 opzioni: 1/2 giornata, mezza giornata (17h30), tempo pieno (35h). Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Del 02 al 06 de junio, el museo propone un taller de encaje de bolillos a partir de modelos antiguos de las colecciones del museo. 3 opciones: 1/2 jornada, media jornada (17h30), jornada completa (35h). Inscripción obligatoria.

