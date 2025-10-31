Stage de Design et micro jardin-forêt en Permaculture (88- Vosges) Girmont-Val-d’Ajol

Stage de Design et micro jardin-forêt en Permaculture (88- Vosges) Girmont-Val-d’Ajol vendredi 31 octobre 2025.

Stage de Design et micro jardin-forêt en Permaculture (88- Vosges)

11 Les Envers Girmont-Val-d’Ajol Vosges

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-10-31

DE LA THEORIE & DE LA PRATIQUE !

Le design permacole c’est savoir étudier, analyser et organiser un espace vert, en prenant en compte tous les besoins des habitants/occupant du lieu et l’environnement direct (climat, topographie, ressources, relations avec le voisinage, animaux…).

Le stage proposé permet aux participants de travailler en coopération sur le projet d’un hôte (choisi en amont par le formateur) pour répondre à ses besoins diversifiés et concevoir un design adapté. Le stage permet d’obtenir des clefs et des outils à réutiliser pour concevoir et améliorer son propre espace vert.

QUI

> Stage dispensé par Lilian DIDIER, Jardinier-paysagiste et Permaculteur professionnel depuis 20 ans, Responsable de la Forêt comestible d’Une Figue dans le Poirier

> Accessible aux débutants, intermédiaires et confirmés

Programme du stage de 21h

> Conférence “La Permaculture, la solution de demain ?” avec projection du court-métrage d’Une Figue dans le Poirier et échanges

> Découverte et étude du site des hôtes, poursuite de la théorie du Design permacole et début du travail sur plan

> Projection d’un design sur plan, présentation des projets par les équipes, liste de plantes, pépiniéristes et ouvrages de référence

OÙ

> Vendredi au jardin d’Une Figue dans le Poirier au Girmont Val d’Ajol (88)

> Samedi & Dimanche chez Nicolas à Epinal (88)

Modalités & inscriptions

Horaires vendredi 14h-18h, samedi & dimanche 8h30-12h30/13h30-18h

Accessible aux débutants, intermédiaires et confirmés

255€/personne (stage 21h). Hébergement et repas non inclus.

Règlement par la boutique en ligne ou chèque. Possibilité de payer en 2 fois par chèques encaissés un mois d’intervalle). Inscriptions validées à réception du règlement

Inscription, infos complémentaires, contacts d’hébergements à proximité des lieux du stage contactez nous par téléphone ou mail.

En cas d’annulation de votre part sauf cas de force majeure (accident, décès ou autre sur présentation d’un justificatif)

Si annulation 15 jours avant remboursement à hauteur de 50% du stage

Si remplacement de la place par un autre stagiaire trouvé par vous ou sur liste d’attente des organisateurs remboursement à 70% de la placeTout public

11 Les Envers Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 10 42 44 92 asso@unefiguedanslepoirier.fr

English :

THEORY & PRACTICE!

Permaculture design means knowing how to study, analyze and organize a green space, taking into account all the needs of the site?s inhabitants/occupants and the direct environment (climate, topography, resources, relations with neighbors, animals, etc.).

The proposed course enables participants to work cooperatively on a host?s project (chosen in advance by the trainer) to meet its diverse needs and devise an adapted design. The course gives participants the keys and tools they can use to design and improve their own green space.

WHO

> Taught by Lilian DIDIER, professional landscape gardener and permaculturist for 20 years, and manager of the Une Figue dans le Poirier edible forest

> Accessible to beginners, intermediates and experts

21h workshop program

> Conference on « Permaculture, tomorrow’s solution », with screening of a short film by Une Figue dans le Poirier and discussion

> Discovery and study of the host site, continuation of permaculture design theory and start of work on the plan

> Projection of a design on plan, presentation of projects by the teams, list of plants, nurserymen and reference works

WHERE

> Friday: at the garden of Une Figue dans le Poirier in Girmont Val d’Ajol (88)

> Saturday & Sunday: Chez Nicolas in Epinal (88)

Details & registration

Times: Friday: 2-6pm, Saturday & Sunday: 8:30am-12:30pm/13:30pm-6pm

Open to beginners, intermediates and advanced

255/person (21h course). Accommodation and meals not included.

Payment by online store or cheque. Possibility of paying in 2 instalments (checks cashed one month apart). Registrations validated on receipt of payment

Registration, additional information, accommodation contacts near the course venue: please contact us by phone or e-mail.

In the event of cancellation on your part, except in cases of force majeure (accident, death or other, with proof):

If you cancel 15 days in advance: 50% of the course will be reimbursed

If the place is taken by another trainee found by you or on the organizers? waiting list: reimbursement of 70% of the place

German :

VON THEORIE UND PRAXIS!

Permakultur-Design bedeutet, eine Grünfläche zu untersuchen, zu analysieren und zu organisieren, wobei alle Bedürfnisse der Bewohner/Bewohner des Ortes und die direkte Umgebung (Klima, Topographie, Ressourcen, Beziehungen zur Nachbarschaft, Tiere usw.) berücksichtigt werden.

Das Praktikum ermöglicht es den Teilnehmern, gemeinsam an einem Projekt für einen Gastgeber (der im Vorfeld von der Lehrkraft ausgewählt wurde) zu arbeiten, um auf dessen unterschiedliche Bedürfnisse einzugehen und ein passendes Design zu entwerfen. Der Kurs vermittelt Schlüssel und Werkzeuge für die Gestaltung und Verbesserung der eigenen Grünfläche.

WER:

> Praktikum, durchgeführt von Lilian DIDIER, Landschaftsgärtner und seit 20 Jahren professioneller Permakulturist, Verantwortlicher für den essbaren Wald von Une Figue dans le Poirier

> Zugänglich für Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene

Programm des 21-stündigen Workshops

> Konferenz « Permakultur, die Lösung von morgen » mit Vorführung des Kurzfilms von Une Figue dans le Poirier und Austausch

> Erkundung und Untersuchung des Geländes der Gastgeber, Fortsetzung der Theorie des Permakultur-Designs und Beginn der Arbeit am Plan

> Projektion eines Designs nach Plan, Präsentation der Projekte durch die Teams, Liste von Pflanzen, Baumschulen und Referenzwerken

WO:

> Freitag: im Garten von Une Figue dans le Poirier in Girmont Val d’Ajol (88)

> Samstag & Sonntag: bei Nicolas in Epinal (88)

Modalitäten & Anmeldungen

Öffnungszeiten: Freitag: 14-18 Uhr, Samstag & Sonntag: 8.30-12.30/13.30-18 Uhr

Zugänglich für Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene

255?/Person (21-stündiges Praktikum). Unterkunft und Mahlzeiten nicht inbegriffen.

Zahlung über den Online-Shop oder per Scheck. Möglichkeit der Zahlung in zwei Raten mit Schecks, die im Abstand von einem Monat eingelöst werden.) Anmeldungen werden nach Eingang der Zahlung bestätigt

Anmeldung, zusätzliche Informationen, Kontakte zu Unterkünften in der Nähe des Kursortes: Kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail.

Im Falle einer Stornierung Ihrerseits, außer in Fällen höherer Gewalt (Unfall, Tod oder andere Gründe, die durch einen Beleg belegt werden müssen):

Bei Stornierung 15 Tage vorher: Rückerstattung von 50% der Kursgebühr

Wenn der Platz durch einen anderen Praktikanten ersetzt wird, den Sie selbst gefunden haben oder der auf der Warteliste der Organisatoren steht: Rückerstattung von 70% des Platzes

Italiano :

TEORIA E PRATICA!

Progettare in permacultura significa saper studiare, analizzare e organizzare uno spazio verde, tenendo conto di tutte le esigenze degli abitanti/occupanti del sito e dell’ambiente diretto (clima, topografia, risorse, relazioni con i vicini, animali, ecc.)

Il corso consente ai partecipanti di lavorare in modo cooperativo su un progetto di un ospite (scelto in anticipo dal formatore) per soddisfare le diverse esigenze dell’ospite e per elaborare un progetto appropriato. Il corso fornisce ai partecipanti le chiavi e gli strumenti necessari per progettare e migliorare i propri spazi verdi.

CHI

> Insegnato da Lilian DIDIER, paesaggista e permacultrice professionista da 20 anni, responsabile della foresta commestibile di Une Figue dans le Poirier

> Accessibile a principianti, intermedi ed esperti

Programma del corso alle 21.00

> Conferenza: « Permacultura, la soluzione di domani », con proiezione del cortometraggio di Une Figue dans le Poirier e discussione

> Scoperta e studio del sito ospitante, proseguimento della teoria della progettazione in permacultura e inizio del lavoro sul piano

> Proiezione di un progetto in pianta, presentazione dei progetti da parte dei team, elenco delle piante, dei vivai e delle opere di riferimento

DOVE

> Venerdì: presso il giardino di Une Figue dans le Poirier a Girmont Val d’Ajol (88)

> Sabato e domenica: da Nicolas a Epinal (88)

Come iscriversi

Orari: venerdì: 14.00-18.00, sabato e domenica: 8.30-12.30/13.30-18.00

Aperto a principianti, intermedi e avanzati

255/persona (corso di 21 ore). Alloggio e pasti non inclusi.

Pagamento tramite negozio online o assegno. Possibilità di pagare in 2 rate (assegni incassati a distanza di un mese). Iscrizioni convalidate al ricevimento del pagamento

Iscrizioni, informazioni aggiuntive, contatti per alloggi vicini alla sede del corso: contattateci per telefono o per e-mail.

In caso di annullamento da parte vostra, salvo casi di forza maggiore (incidente, decesso o altri motivi che devono essere dimostrati):

In caso di annullamento con 15 giorni di anticipo: verrà rimborsato il 50% del corso

Se il posto viene sostituito da un altro studente trovato da voi o dalla lista d’attesa degli organizzatori: rimborso del 70% del posto

Espanol :

TEORÍA Y PRÁCTICA

Diseñar en permacultura significa saber estudiar, analizar y organizar un espacio verde teniendo en cuenta todas las necesidades de los habitantes/ocupantes del lugar y del entorno directo (clima, topografía, recursos, relaciones con los vecinos, animales, etc.).

El curso permite a los participantes trabajar de forma cooperativa en el proyecto de un anfitrión (elegido previamente por el formador) para satisfacer las diversas necesidades del anfitrión y llegar a un diseño adecuado. El curso da a los participantes las claves y herramientas que pueden utilizar para diseñar y mejorar sus propios espacios verdes.

QUIÉN

> Impartido por Lilian DIDIER, paisajista y Permacultora profesional desde hace 20 años, responsable del Bosque Comestible de Une Figue dans le Poirier

> Accesible a principiantes, intermedios y expertos

Programa del curso a las 21h

> Conferencia: « Permacultura, la solución del mañana », con proyección del cortometraje de Une Figue dans le Poirier y debate

> Descubrimiento y estudio del emplazamiento de los anfitriones, continuación de la teoría del Diseño de Permacultura y comienzo del trabajo sobre el plano

> Proyección de un diseño sobre plano, presentación de los proyectos por los equipos, lista de plantas, viveros y obras de referencia

LUGAR

> Viernes: en el jardín de Une Figue dans le Poirier en Girmont Val d’Ajol (88)

> Sábado y domingo: en casa de Nicolas en Epinal (88)

Cómo inscribirse

Horario: viernes: 14.00-18.00 h, sábado y domingo: 8.30-12.30/13.30-18.00 h

Abierto a principiantes, intermedios y avanzados

255/persona (curso de 21 horas). Alojamiento y comidas no incluidos.

Pago mediante tienda en línea o cheque. Posibilidad de pagar en 2 plazos (cheques cobrados con un mes de diferencia). Inscripciones validadas al recibir el pago

Inscripciones, información adicional, datos de contacto para alojamientos cercanos al lugar del curso: póngase en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico.

En caso de anulación por su parte, salvo en caso de fuerza mayor (accidente, fallecimiento u otros motivos que deberán justificarse):

Si cancela con 15 días de antelación: se reembolsará el 50% del curso

Si la plaza es sustituida por otro estudiante encontrado por usted o en la lista de espera de los organizadores: reembolso del 70% de la plaza

