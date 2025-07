Stage de dessin à Aurec-sur-Loire Maison La Crayonnée Aurec-sur-Loire

Maison La Crayonnée 86 rue des Platanes Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

la journée, matériel de base compris

Début : Mercredi 2025-07-16

Cet été, Florence Delaporte vous emmène dessiner et peindre le paysage d’Aurec-sur-Loire.

Maison La Crayonnée 86 rue des Platanes Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 97 37 56 atelier.padgom@yahoo.fr

English :

This summer, Florence Delaporte takes you to draw and paint the landscape of Aurec-sur-Loire.

German :

Diesen Sommer nimmt Florence Delaporte Sie mit, um die Landschaft von Aurec-sur-Loire zu zeichnen und zu malen.

Italiano :

Quest’estate, Florence Delaporte vi invita a disegnare e dipingere il paesaggio di Aurec-sur-Loire.

Espanol :

Este verano, Florence Delaporte le invita a dibujar y pintar el paisaje de Aurec-sur-Loire.

