Stage de dessin aquarelle et reflets en Méditerranée Villa Rosae Venelles
Stage de dessin aquarelle et reflets en Méditerranée Villa Rosae Venelles jeudi 18 juin 2026.
Venelles
Stage de dessin aquarelle et reflets en Méditerranée
Jeudi 18 juin 2026 de 9h à 17h. Villa Rosae 68 avenue du Jas de Violaine Venelles Bouches-du-Rhône
Tarif : 50 – 50 – 98 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 09:00:00
fin : 2026-06-18 17:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Des cours d’aquarelle pendant la période estivale !
Dessin en extérieur, en immersion dans les paysages provençaux
Niveau débutant ou intermédiaire
Aquarelles et papier à prévoir.
Location de matériel possible
Le tarif comprend le cours et le support de cours à imprimer
Repas et transport sont à la charge des participants
Possibilité d’hébergement dans notre chambre d’hôtes .
Villa Rosae 68 avenue du Jas de Violaine Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 82 93 97 contact@villarosae.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Watercolour classes during the summer!
L’événement Stage de dessin aquarelle et reflets en Méditerranée Venelles a été mis à jour le 2026-05-26 par Provence Tourisme
À voir aussi à Venelles (Bouches-du-Rhône)
- Le Bal Imaginaire Pôle culturel l’Étincelle Venelles 30 mai 2026
- HAENDEL – Chœurs d’Oratorios Eglise Saint Hippolyte Venelles 30 mai 2026
- HAENDEL – Chœurs d’Oratorios Eglise Saint Hippolyte Venelles 30 mai 2026
- Haendel Chœurs d’Oratorios av Maurice Plantier Venelles 30 mai 2026
- Haensel Chœurs d’Oratorios Eglise Saint Hippolyte Venelles 30 mai 2026