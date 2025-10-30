Stage de dessin Boost ta créativité #1 Salle communale Lamaids

Stage de dessin Boost ta créativité #1 Salle communale Lamaids jeudi 30 octobre 2025.

Stage de dessin Boost ta créativité #1

Salle communale 2 place de l’église Lamaids Allier

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Début : 2025-10-30 10:00:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

2025-10-30

Vos petits-enfants viennent passer les vacances chez vous ?

Offrez-leur une journée de création, de rires et de complicité !

Ce stage de dessin est ouvert à tous à partir de 9 ans, quel que soit le niveau.

Salle communale 2 place de l’église Lamaids 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 58 85 39 jmp.art506@gmail.com

English :

Are your grandchildren coming to spend the vacations with you?

Give them a day of creation, laughter and complicity!

This drawing workshop is open to everyone aged 9 and over, whatever their level.

German :

Kommen Ihre Enkelkinder in den Ferien zu Ihnen?

Schenken Sie ihnen einen Tag voller Kreativität, Lachen und Zusammensein!

Dieser Zeichenkurs ist für alle ab 9 Jahren und unabhängig vom Niveau offen.

Italiano :

I vostri nipoti verranno a trascorrere le vacanze con voi?

Regalate loro una giornata di creatività, risate e divertimento!

Questo laboratorio di disegno è aperto a tutti i bambini dai 9 anni in su, indipendentemente dal loro livello.

Espanol :

¿Vienen sus nietos a pasar las vacaciones con usted?

Regálales un día de creatividad, risas y diversión

Este taller de dibujo está abierto a todos los mayores de 9 años, sea cual sea su nivel.

