Stage de dessin Cours Nathalie Avril Paris

Un stage de dessin d’art est organisé à Paris. Il s’effectue en petit groupe (maximum 5 élèves) pour assurer à l’élève un suivi individualisé. Le stage s’adresse aux adultes et adolescents de 13 à 18 ans, débutants ou confirmés.

Du lundi 29 décembre 2025 au vendredi 02 janvier 2026 :

Du lundi 22 décembre 2025 au mercredi 24 décembre 2025 :

Du lundi 27 octobre 2025 au jeudi 30 octobre 2025 :

Du lundi 20 octobre 2025 au jeudi 23 octobre 2025 :

payant

4 jours pour 24 heures de cours : 363 euros

une semaine de 18 heures sur 3 jours : 299 euros

un stage de 12h sur 3 jours (lundi-mardi et mercredi 14h30-18h30) : 239 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Cours Nathalie Avril 24, rue Léon Frot 75011 Paris

https://www.coursdedessinparis.com avril75011@gmail.com