Stage de dessin Cours Nathalie Avril Paris
Stage de dessin Cours Nathalie Avril Paris lundi 23 février 2026.
Le stage de dessin convient aux débutants,
adultes et adolescents de plus de 13 ans et élèves confirmés, sur 3 ou 4 jours.
L’élève progresse davantage avec un professeur qu’en
dessinant tout seul chez lui.
Techniques expérimentées : crayon à papier graphite, le
fusain, le crayon sanguine, crayons
de couleur, la pierre
noire, feutres noirs.
Thème choisi par l’élève : le cours
de dessin académique, les règles de perspective
en dessin, portrait,
les personnages, les études de drapé, le paysage, la nature morte
…
Un stage de dessin d’art est organisé à Paris. Il s’effectue en petit groupe (maximum 5 élèves) pour assurer à l’élève un suivi individualisé. Le stage s’adresse aux adultes et adolescents de 13 à 18 ans, débutants ou confirmés.
Du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 :
Du lundi 02 mars 2026 au jeudi 05 mars 2026 :
Du lundi 23 février 2026 au jeudi 26 février 2026 :
payant
- 4 jours pour 24 heures de cours : 363 euros
- une semaine de 18 heures sur 3 jours : 299 euros
- un stage de 12h sur 3 jours (lundi-mardi et mercredi 14h30-18h30) : 239 euros
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-23T01:00:00+01:00
fin : 2026-05-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Cours Nathalie Avril 24, rue Léon Frot 75011 Paris
https://www.coursdedessinparis.com avril75011@gmail.com
Afficher la carte du lieu Cours Nathalie Avril et trouvez le meilleur itinéraire