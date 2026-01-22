Stage de dessin de nu sur modèle vivant Argentat-sur-Dordogne

Stage de dessin de nu sur modèle vivant

14 Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Un stage animé par l’artiste Hélène Février. Destiné aux adultes dès 18ans, ce stage permet de développer sa créativité et son expression personnelle dans une ambiance bienveillante. Places limitées inscriptions obligatoires à contact@latelier-cet.com .

14 Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 83 71 82 paulineb@latelier-cet.com

