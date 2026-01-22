Stage de dessin de nu sur modèle vivant Argentat-sur-Dordogne
Stage de dessin de nu sur modèle vivant Argentat-sur-Dordogne samedi 31 janvier 2026.
Stage de dessin de nu sur modèle vivant
14 Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Un stage animé par l’artiste Hélène Février. Destiné aux adultes dès 18ans, ce stage permet de développer sa créativité et son expression personnelle dans une ambiance bienveillante. Places limitées inscriptions obligatoires à contact@latelier-cet.com .
14 Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 83 71 82 paulineb@latelier-cet.com
