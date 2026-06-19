Lussat

Stage de dessin et de peinture naturaliste

Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – 120 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-02

Venez esquisser la Réserve, sa flore, sa faune ou ses paysages, au crayon ou à l’aquarelle, sous la forme de portraits, planches botaniques ou carnet de voyage. L’illustrateur Jacky JOUSSON, mêlant dans ses dessins la précision de l’illustration scientifique et la beauté des planches anciennes, vous accompagnera et conseillera tou au long de ce stage.

Inscription obligatoire Bon niveau recommandé

Animation payante 120 euros pour les 3 jours.

Rendez-vous devant la Maison de la Réserve.

Jacky JOUSSON est un autodidacte s’étant formé aux diverses techniques de dessin et de peinture tout au long de sa vie. Cet illustrateur est reconnu notamment pour la réalisation de ses dessins botaniques sur velin de l’ouvrage de Thierry Thévenin et Cédric Perraudeau Le chemin des Herbes des Editions Ulmer (2019). .

Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60

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English : Stage de dessin et de peinture naturaliste

L’événement Stage de dessin et de peinture naturaliste Lussat a été mis à jour le 2026-06-19 par Creuse Confluence Tourisme