Stage de dessin et peinture Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS

Stage de dessin et peinture Centre Paris Anim' Marc Sangnier PARIS

Stage de dessin et peinture Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS lundi 2 mars 2026.

Découverte de l’univers de plusieurs artistes célèbres et expérimentation de différentes techniques de dessin et de peinture. Petite exposition en fin de stage !

Plonge dans l’univers de grands artistes, expérimente le dessin et la peinture et expose tes créations !
Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
payant

27 euros la semaine.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-02T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-06T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-02T10:00:00+02:00_2026-03-02T12:00:00+02:00;2026-03-03T10:00:00+02:00_2026-03-03T12:00:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T12:00:00+02:00;2026-03-05T10:00:00+02:00_2026-03-05T12:00:00+02:00;2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier  75014 PARIS
https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Marc Sangnier et trouvez le meilleur itinéraire