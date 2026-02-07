Stage de dessin et peinture Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS

Découverte de l’univers de plusieurs artistes célèbres et expérimentation de différentes techniques de dessin et de peinture. Petite exposition en fin de stage !

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

27 euros la semaine.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



